2020-06-20T18:57:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе заражены опасной инфекцией 32 врача

По словам министра здравоохранения, у большинства медиков болезнь протекала бессимптомно
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Врачей тоже одолевает коронавирус.Врачей тоже одолевает коронавирус.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус одолевает не только простых жителей Мурманской области, но и тех, кто днями и ночами сражается за жизнь пациентов с COVID-19. Так, опасную инфекцию обнаружили в обсерваторе Зеленоборского, у сотрудников перинатального центра в Мурманске и в неврологическом отделении североморской центральной районной больницы.

20 июня министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, сколько всего врачей и медиков кольского края подхватили коронавирус.

- Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 32 врачей. 22 из них, то есть 70%, уже выздоровели. В большинстве случаев заболевание протекало бессимптомно, - отметил министр здравоохранения.

Он также подчеркнул, что все медики в обязательном порядке регулярно проходят тестирование на коронавирус.

Напомним: в регионе увеличилось число тяжелых пациентов. Три человека с коронавирусом в Мурманской области находятся в крайне тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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