Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе заражены опасной инфекцией 32 врача
Коронавирус одолевает не только простых жителей Мурманской области, но и тех, кто днями и ночами сражается за жизнь пациентов с COVID-19. Так, опасную инфекцию обнаружили в обсерваторе Зеленоборского, у сотрудников перинатального центра в Мурманске и в неврологическом отделении североморской центральной районной больницы.
20 июня министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, сколько всего врачей и медиков кольского края подхватили коронавирус.
- Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 32 врачей. 22 из них, то есть 70%, уже выздоровели. В большинстве случаев заболевание протекало бессимптомно, - отметил министр здравоохранения.
Он также подчеркнул, что все медики в обязательном порядке регулярно проходят тестирование на коронавирус.
Напомним: в регионе увеличилось число тяжелых пациентов. Три человека с коронавирусом в Мурманской области находятся в крайне тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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