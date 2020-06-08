2020-06-08T13:03:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Обсерватор в Зеленоборском закрыли на карантин

В поселке выявили несколько случаев заболевания коронавирусом
Наталья ЛОБАНОВА
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Обсерватор Зеленоборского временно закрыт.Обсерватор Зеленоборского временно закрыт.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус продолжает одолевать жителей Мурманской области. Так, на днях в Кандалакшском районе выявили еще три случая заболевания опасной инфекцией. Все они пришлись на Зеленоборский. Кроме того, злосчастный COVID-19 оказался у некоторых сотрудников местного обсерватора, так что теперь он временно закрыт на изоляцию.

- Новые случаи обнаружили у членов семей ранее заболевших зеленоборчан. Всех северян поместили на изоляцию в областные учреждения, а 17 контактных с ними человек находятся на самоизоляции. Также у ряда сотрудников зеленоборского обсерватора выявлен коронавирус, поэтому сам обсерватор закрыт на карантин, - сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Напомним: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим. Также снят запрет на выезд из Оленегорска и перемещения внутри Кандалакшского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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