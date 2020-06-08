Обсерватор в Зеленоборском закрыли на карантин

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:03:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус продолжает одолевать жителей Мурманской области. Так, на днях в Кандалакшском районе выявили еще три случая заболевания опасной инфекцией. Все они пришлись на Зеленоборский. Кроме того, злосчастный COVID-19 оказался у некоторых сотрудников местного обсерватора, так что теперь он временно закрыт на изоляцию.

- Новые случаи обнаружили у членов семей ранее заболевших зеленоборчан. Всех северян поместили на изоляцию в областные учреждения, а 17 контактных с ними человек находятся на самоизоляции. Также у ряда сотрудников зеленоборского обсерватора выявлен коронавирус, поэтому сам обсерватор закрыт на карантин, - сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Напомним: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим. Также снят запрет на выезд из Оленегорска и перемещения внутри Кандалакшского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: разрешена работа фитнес-центров, саун, бань и соляриев. Но не во всех муниципалитетах они смогут открыться (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU