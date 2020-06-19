Мурманская область попала в десятку лучших регионов по борьбе с коронавирусом

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:10:31+03:00

Заполярье также стало лидером по этом показателю в Северо-Западном округе

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Хоть и в Мурманской области довольно много заболевших коронавирусом, а именно опасную заразу подхватили 4 280 человек, регион стал одним из тех уголков России, где лучше всего борются с COViD-19.

- Экспертный институт социальных исследований провел анализ регионов по эффективности борьбы с коронавирусом. Мурманская область стала лидером по этому показателю в Северо-Западном федеральном округе, а также попала в топ-8 лучших территорий России, - сообщили в оперштабе при правительстве Мурманской области.

Из ключевых моментов эксперты отметили, что в Мурманской области - низкий коэффициент летальных исходов, своевременно введены и сняты ограничения, а также проработаны меры поддержки людям и бизнесу. Кроме того, учитывались показатели тестирования, количество заболевших, коэффициент распространения инфекции, коечный фонд, развитие и укрепление инфраструктуры здравоохранения.

Среди лидеров по борьбе с COViD-19 кроме Мурманской области отмечены Москва, Сахалинская область, Алтай, Курганская область, Республика Татарстан, Севастополь и Чечня.

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