Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "в регионе снимается двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов"

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:42:23+03:00

Исключение сделали только для организованных групп и вахтовиков

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Из-за коронавируса жителям Мурманской области, приезжающим из других регионов нашей необъятной Родины, приходилось 14 дней сидеть дома на самоизоляции. Теперь же, когда коронавирус поутих, эту ограничительную меру снимают.

- С 22 июня в Заполярье снимается двухнедельная самоизоляция. Также не нужно будет проходить тестирование на коронавирус в течении первых трех дней после возвращения из других регионов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Однако стоит отметить, что снятие этих ограничений не будет касаться въезжающих организованных групп и вахтовиков. Также, как отметил глава региона, если проявляются симптомы коронавируса, никому не стоит заниматься самолечением, а сразу нужно обратиться медучреждение.

Напомним: в Мурманской области открываются мини-гостиницы и турбазы. Работать они пока будут с ограничениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU