2020-06-20T18:42:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "в регионе снимается двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов"

Исключение сделали только для организованных групп и вахтовиков
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: правительство МОФото: правительство МО
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса жителям Мурманской области, приезжающим из других регионов нашей необъятной Родины, приходилось 14 дней сидеть дома на самоизоляции. Теперь же, когда коронавирус поутих, эту ограничительную меру снимают.

- С 22 июня в Заполярье снимается двухнедельная самоизоляция. Также не нужно будет проходить тестирование на коронавирус в течении первых трех дней после возвращения из других регионов, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Однако стоит отметить, что снятие этих ограничений не будет касаться въезжающих организованных групп и вахтовиков. Также, как отметил глава региона, если проявляются симптомы коронавируса, никому не стоит заниматься самолечением, а сразу нужно обратиться медучреждение.

Напомним: в Мурманской области открываются мини-гостиницы и турбазы. Работать они пока будут с ограничениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 20 июня 2020 года: 1100 зараженных, 9 умерших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 20 июня 2020 года (Подробности)

Мурманская область попала в десятку лучших регионов по борьбе с коронавирусом. Заполярье также стало лидером по этом показателю в Северо-Западном округе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске снимаются ограничения на выезд
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе заражены опасной инфекцией 32 врача
Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "в регионе снимается двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов"
Житель Мурманска изувечил сожительницу стальным прутом
Парад Победы в Мурманской области: какие будут ограничения
В междугородних и пригородных автобусах Мурманской области подорожает проезд
Как будет выглядеть бассейн в Коле за 257 миллионов рублей
По обходному железнодорожному пути через Мурмаши прошел первый грузовой поезд
В Мурманской области моряки дальних постов Северного флота проголосовали досрочно по поправкам в Конституцию
Появилось видео, как взрывают старую трубу мазутной котельной в Росляково
В Мурманске снесут 11 аварийных домов
В Мурманской области откроют альтернативную железнодорожную ветку
Появилось видео взрыва во время пожара в Ленинском округе Мурманска
В Мурманске трехлетний мальчик играл в прятки со старшей сестрой и потерялся
Что известно об убийце 13-летней школьницы в Мурманске, который расчленил и сжег свою жертву
Мурманская область попала в десятку лучших регионов по борьбе с коронавирусом
На выходных в Мурманской области ожидается до +25 градусов
10-летний мальчик из Островного получил нагрудный знак "Горячее сердце" за спасение друга
В Кандалакшском заповеднике в фотоловушку попал танцующий мишка
В Ковдоре трясогузка свила гнездо на "МАЗе", где появились на свет маленькие птенчики
Житель Оленегорска в поисках ночлега проник в чужую квартиру и стал выгонять оттуда детей
Рядом с кладбищем в Минькино нашли человеческий череп
В Мурманске могут построить дом для врачей