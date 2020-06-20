Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске снимаются ограничения на выезд
Жители Апатитов и Кировска, которые с марта сидели на карантине в закрытых городах, наконец могут глубоко вздохнуть: ограничения на выезд снимаются с 22 июня. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
- Так как мы преодолели коронавирусные очаги в Кировске и Апатитах, ограничения на выезд там снимаются. Однако, пока еще сохраняется особый режим на въезд в эти города, - подчеркнул глава заполярного региона.
Кроме того, в этих городах открываются фитнес-залы, которые будет работать в пол силы, и непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров.
Стоит отметить, что Апатиты и Кировск давно уже не в лидерах по числу заболевших коронавирусом. Так, в первом городе зафиксировано 182 ковидных пациента, а в городе горяняков - 114. В последнее время апатитчане так устали сидеть взаперти, что стали выбираться на свободу окольными путями. К счастью, теперь так делать не придется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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