2020-06-22T13:55:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в кардиохирургии областной больницы нашли коронавирус

Плановая госпитализация приостановлена, оказывается только экстренная помощь
Мария ПАШЕНКОВА
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В кардиохирургии Мурманской областной больницы нашли коронавирус. Фото: правительство Мурманской областиВ кардиохирургии Мурманской областной больницы нашли коронавирус. Фото: правительство Мурманской области
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В Мурманской области коронавирус проник в еще одно отделение медучреждения. Стало известно, что пациентов с COVID-19 обнаружили в кардиохирургическом отделении Мурманской областной больницы им. Баяндина.

Их сразу перевели в инфекционное отделение, а контактировавших с ними изолировали.

- Плановая госпитализация в кардиохирургическое отделение приостановлена с 20 июня, экстренная помощь не прекращена. Пациенты с острым коронарным синдромом госпитализируются в кардиологическое отделение. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Напомним: в мае из-за коронавируса был закрыт Мурманский областной перинатальный центр. Также на карантин закрывали неврологию Североморской ЦРБ, находили ковидных пациентов и сотрудников в больнице при КНЦ РАН в Апатитах, а также в поликлинике при центре. По последним данным, COVID-19 в Заполярье заразились 32 врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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