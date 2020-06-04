2020-06-04T13:33:24+03:00
Происшествия

В Мурманске 22-летняя девушка гуляла с бывшим мужем и чуть не зарезала его

Мужчина пытался спрятаться от разозлившейся экс-супруги на автомойке
Мария ПАШЕНКОВА
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Девушка уверяет, что не помнит, куда выкинула предмет, которым ранила бывшего мужа. Фото: МВД по Мурманской областиДевушка уверяет, что не помнит, куда выкинула предмет, которым ранила бывшего мужа. Фото: МВД по Мурманской области
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Страсти, достойные бразильского сериала, кипели на днях на улице Свердлова в Мурманске. Сотрудник одной из местных автомоек вызвал сотрудников полиции, когда нашел на предприятии истекающего кровью молодого человека.

Оказалось, что пострадавшему 24 года, а чуть не убила его 22-летняя бывшая жена. В тот день они вместе гуляли и поссорились. Девушка схватила с земли острый предмет и ударила молодого человека в спину. Что именно она схватила, пока не известно: мурманчанка выкинула вещь и говорит, что ничего не помнит. Ее жертва пыталась убежать от бывшей возлюбленной и спрятаться на автомойке.

- У 24-летнего мурманчанина было зафиксировано сквозное колото-резаное ранение спины. По заключению эксперта данные телесные повреждения расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до 8 лет лишения свободы, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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