Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Все переболеем коронавирусом, но не все выживем!»
Признаться, мы все порядком подустали от коронавируса и уже не воспринимаем его как угрозу жизни, но в этом то и опасность.
Напомним: в Мурманской области, по последним данным, 3276 заболевших COVID-19. Властям удалось справиться с очагом инфекции в Белокаменке. Однако на остальной территории региона количество инфицированных продолжает расти.
- Не шутите с коронавирусом! Угроза никуда не ушла. То, что мы не скатились в тяжелый сценарий, не означает, что можно расслабиться. Скорее наоборот, - обратился к северянам губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Часто в разговорах проскакивает фраза, что все равно все переболеем. Да, переболеем, но не все выживем!
Глава региона призвал жителей Заполярья прислушаться к рассказам тех, кто перенес эту опасную инфекцию и к советам медиков, которые ежедневно вытаскивают с того света заразившихся. А вот коллег из муниципалитетов Андрей Чибис призвал жесточайшим образом контролировать соблюдение ограничительных мер в транспорте и торговых точках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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