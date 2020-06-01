Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Все переболеем коронавирусом, но не все выживем!»

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:09:05+03:00

Андрей Чибис пообщался с врачами, которые борются с коронавирусом, и призвал северян быть ответственнее. Фото: Правительство Мурманской области

Андрей Чибис подчеркнул, что вирус никуда не делся и расслабляться рано

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Признаться, мы все порядком подустали от коронавируса и уже не воспринимаем его как угрозу жизни, но в этом то и опасность.

Напомним: в Мурманской области, по последним данным, 3276 заболевших COVID-19. Властям удалось справиться с очагом инфекции в Белокаменке. Однако на остальной территории региона количество инфицированных продолжает расти.

- Не шутите с коронавирусом! Угроза никуда не ушла. То, что мы не скатились в тяжелый сценарий, не означает, что можно расслабиться. Скорее наоборот, - обратился к северянам губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Часто в разговорах проскакивает фраза, что все равно все переболеем. Да, переболеем, но не все выживем!

Глава региона призвал жителей Заполярья прислушаться к рассказам тех, кто перенес эту опасную инфекцию и к советам медиков, которые ежедневно вытаскивают с того света заразившихся. А вот коллег из муниципалитетов Андрей Чибис призвал жесточайшим образом контролировать соблюдение ограничительных мер в транспорте и торговых точках.

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