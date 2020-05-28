За лучший проект реконструкции Долины Уюта в Мурманске заплатят почти 6 миллионов рублей

28 Май 2020 2020-05-28T10:35:41+03:00

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В ближайшем будущем Мурманск должен серьезно преобразиться. В планах у правительства региона - проект "Новый Мурманск", реконструкция площади Пять Углов и Больничного городка. Еще одна амбициозная задача - создание из Долины Уюта благоустроенного места для отдыха.

Среди жителей Мурманской области уже провели опрос, каким они хотят видеть этот зеленый уголок города. А еще ранее министр спорта Павел Колобков пообещал, что проект получит поддержку из федерального бюджета - к тому момент губернатор Андрей Чибис уже сообщил, что готовится проект.

Но каким он будет - это решат после конкурса среди профессионалов и студентов. Его проводит Центр городского развития Мурманской области совместно с правительством региона.

- Общий призовой фонд 5,825 миллиона рублей. Команда, занявшая первое место в категории профессионалов, будет допущена к реализации проекта-победителя.Проектируемая территория представляет собой пустующую зелёную территорию площадью 23,38 га. Перед участниками конкурса стоит задача преобразовать ее в современное общественное пространство, адаптированное для климата Заполярья, а также определить основные векторы развития территории на ближайший период, - собщили в Центре городского развития.

В жюри конкурса вошли Маркус Аппенцеллер (Нидерланды, Роттердам, учредитель MLA+); Татьяна Гук (Россия, Москва, директор Института генплана Москвы, член Союза московских архитекторов); Тарья Нурми (Финляндия, Хельсинки, архитектор, архитектурный критик, писатель, член Финской Ассоциации Архитекторов), Сергей Чобан (Россия, архитектор, член Союза немецких архитекторов, создатель архитектурного объединения SPEECH).

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