В Мурманске в малой Долине Уюта планируют создать парк

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-13T12:28:05+03:00

Реализация проекта превратит Малую Долину Уюта в уютное местечко. Фото: Мурманск: что есть и что будет?

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В последнее время столица Заполярья заметно преобразилась - парки и скверы стараниями городской администрации приводят в порядок. Но прибывшему всего полтора месяца назад на Кольскую землю врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису после московских красот зеленых зон показалось маловато, а потому в ближайшем будущем в Мурманске обещают разбить еще один парк.

Событие вдвойне радостное, потому что в городе за последнее время, если и строят что-то, то очередной торговый центр.

- Проект создания новой зеленой зоны в Мурманске получится адаптированным для нашего климата. Местом, где зимой и летом смогут гулять семьи с детьми, молодежь, старшее поколение. Рядом с Долиной Уюта сейчас есть заболоченная территория, которая как раз и может стать такой центральной точкой притяжения. Обсудили с коллегами концепт. В понедельник буду общаться с коллегами в федерации, безусловно, для реализации проекта понадобится финансовая поддержка. Что думаете, какой парк нужен столице Арктики? - спросил в своих соцсетях Андрей Чибис.

Собственно говоря, сам проект будущего парка готов. Планируется, что скоро на заболоченной территории появится крытая Ледовая арена с искусственным льдом, открытая концертная площадка, пешеходные и вело-роллерные дорожки, уличные тренажеры и много всего интересного. Ландшафтные дизайнеры даже намерены сохранить небольшое озерцо. Если все получится, то малая Долина Уюта превратиться в крайне уютное место для отдыха мурманчан.

ИСТОЧНИК KP.RU