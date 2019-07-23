Москва поможет Мурманску превратить Долину Уюта в рай для спортсменов

Мурманскую область не раз называли одним из самых спортивных регионов страны. Пусть у нас большую часть года холодно, северяне не отказываются от лыж, моржевания и ледяного плавания (не зря дважды принимали чемпионат мира по этому виду), бега (марафоны у нас проходят один за другим). Но на одном энтузиазме далеко не уедешь - нужна помощь рублем. Как можно подтянуть Заполярье на «брусьях» физического здоровья, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обсудил с министром спорта Павлом Колобковым, который прибыл в наш регион в начале этой недели.

«Это место надо развивать»

Ключевым объектом во время визита министра стала Долина Уюта - знаковое место для северян, ведь здесь можно выйти на пробежку, покататься на лыжах и велосипеде. Четыре года назад был открыт легкоатлетический манеж. Несмотря на такую популярность, Долина Уюта остается достаточно «диким» уголком и нуждается, чтобы ее привели в порядок. В том числе и малую часть, где сейчас нет инфраструктуры - только деревья да озерцо.

В планах у правительства региона – создать здесь место и для физической активности, и для отдыха. Например, построить площадку для мероприятий на свежем воздухе, крытую арену для спортсменов, детские площадки с разными тренажерами и горками. На это нужна круглая сумма. Только областной бюджет ее не потянет, поэтому деньги решили запросить из федеральной казны. И Заполярью из Москвы протянут руку помощи.

- Долина Уюта планомерно развивается, - сказал Павел Колобков после осмотра зеленого уголка Мурманска. - Легкоатлетический манеж постоянно загружен. Требуется развитие другой инфраструктуры. Здесь формируется очень интересный кластер - лыжно-биатлонный центр, где проводятся соревнования любого уровня. Конечно, это место надо развивать. Здесь уже предусмотрено развитие территории. Мы поддержали и создание спортивно-развлекательного центра, который будет входить в общий спортивный кластер. Есть такая потребность в регионе. Думаю, в ближайшее время приступим к реализации этого важного проекта.

Больше миллиарда на здоровье

Сейчас, когда лето скоро закончится, что-то строить уже сложно. Да и пока не готова документация - задача бессмысленная. Зато в следующем году должен быть готов проект по Долине Уюта. И, уже опираясь на него, подрядчик возьмется за работу. Точная сумма, которая будет потрачена, пока не озвучивается. Но мелькают в соцсетях данные о почти трех миллиардах рублей.

- Мурманская область - активный участник национального проекта «Спорт - норма жизни», - пояснили в правительстве региона. - В его рамках в регионе возводятся два ФОКа, крытый каток, региональный центр спортивной подготовки по горнолыжному спорту, межшкольный стадион, ведется укладка футбольных полей. Еще одно направление совместной с Федерацией работы - комплексное развитие спортивного комплекса «Долина Уюта». В спорткомплексе началось строительство лыжероллерной трассы и системы искусственного оснежения. На следующих этапах планируется расширение действующих и строительство новой биатлонной трассы, «накрытие» хоккейной коробки, обустройство Аллеи спортивной славы. Планируемый срок окончания строительства - декабрь 2020 года.

В рамках нацпроекта Заполярье получит на развитие спорта 1,24 миллиарда рублей.

Во время своего визита Павел Колобков озвучил, что Мурманск по праву может стать столицей зимнего кайтинга. Соревнования по этому виду спорта традиционно проводятся в Териберке и Мончегорске. Теперь же они должны будут получить новый импульс для развития.

Также из рук министра четыре юных спортсмена региона получили значки ГТО.