Модель Victoria's Secret из Мурманска Екатерина Григорьева стала мамой

25 Май 2020 2020-05-25T12:22:30+03:00

Антон Шунин воспитывает сына от первого брака, а теперь Екатерина Григорьева родила ему дочку.

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Покорять большой мир моды заполярная красавица Екатерина Григорьева стала в 2012 году: приняла участие в шоу "Топ-модель по-русски", где заняла второе место вместе с сестрой Валентиной. Через два года стала участвовать в показах Victoria’s Secret и после стала ангелом".

Также уроженка Оленегорска сотрудничала с такими брендами, как Alexander McQueen,Dolce & Gabbana, Donna Karan, Givenchy, Gucci, Oscar de la Renta, Roberto Cavalli, Stella McCartney, Versace, Nina Ricci, Christian Dior и другими.

В 2018 году Екатерина вышла замуж за капитана московского "Динамо" Антона Шушина, для обоих это второй брак. Сейчас же пара сообщила о радостном событии.

- Этот год стал волшебным для нас. Сегодня 22.05.2020 мы стали родителями нашей прекрасной малышки. Не передать чувства, которые я испытываю. Спасибо тебе, родной, что был рядом все это время. Люблю тебя! - написала Екатерина Григорьева в своем Instagram.

Напомним: ее сестра Валентина недавно вышла замуж за экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, которому в 2018 году родила сына.

_kate_g_ Екатерина Григорьева родила Антону Шунину дочку

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