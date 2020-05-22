Прокуратура проверит, почему более 350 предпринимателей в Мурманске не получили поддержку государства во время пандемии коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T14:11:49+03:00

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В правительстве решили протянуть руку пострадавшему во время пандемии коронавируса малому и среднему бизнесу. О мерах поддержки и о том, какой популярностью они пользуются, в правительстве рассказывали уже не раз. Но, видимо, обещанные властями деньги достались не всем, и в итоге ситуацией заинтересовалась Генеральная прокуратура.

- Начата проверка законности действий некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» (ФОРМАП) при осуществлении финансовой поддержки предпринимателям. Для этих целей организация получила 499 миллионов рублей, из которых 299 миллионов предназначались для помощи субъектам малого и среднего бизнеса, отнесенным к перечню отраслей экономики в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, - рассказывают в прокуратуре Ленинского округа Мурманска. – Однако после обработки 1699 заявок более 350 заявителей получили отказ по причине несоответствия условиям предоставления поддержки.

Теперь надзорное ведомство оценит, насколько своевременно были рассмотрены заявки и насколько правомерен был отказ. И если будут выявлены основания, то примут меры прокурорского реагирования.

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