Губернатор Мурманской области о моряках на обсервации: "Менять свое решение мы не будем"

22 Май 2020 2020-05-22T14:20:19+03:00

Более 200 человек с двух судов вынуждены две недели сидеть в отелях, хотя полгода были в море

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Полгода экипажи судов «Захар Сорокин» и «Василий Лозовский» провели у берегов Западной Африки и не сходили на берег. Землю моряки увидели лишь тогда, когда на автобусе ехали до аэропорта, чтобы спецбортом улететь на Родину.

Все проходило с соблюдением мер безопасности под контролем Роспотребнадзора и других ответственных лиц, россиян проверяли на коронавирус. Но, несмотря на такую перестраховку, экипажи вместо того, чтобы вернуться к семьям, поехали по обсерваторам в бывшем санатории "Тамара" и отеле "Меридиан".

Более 200 человек вынуждены две недели посидеть в чужих стенах. Слово о моряках замолвили перед губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

- Мы понимаем, какой это тяжкий труд, рыбаки провели так много времени вдали от родных. Но менять свое решение мы не будем, - сообщил глава региона.

Это он пояснил тем, что на судах была большая скученность людей, а, значит, велик риск заражения коронавирусом. Поэтому моряки попали под общее для всех прибывающих из-за пределов региона правило 14-дней самоизоляции. Правда, если остальные могут провести ее дома, то рыбаков за счет судовладельцев разместили в обсерваторах. Но шанс у них вернутся домой пораньше все же есть.

- Все моряки уже сдали два теста на коронавирус. Первый оказался отрицательным, если таким будет и второй, то мы рассмотрим возможность проходить самоизоляцию дома, - отметил Андрей Чибис.

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