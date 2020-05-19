Лишняя перестраховка: мурманских моряков отправили на ненужную изоляцию

Практически с начала пандемии коронавируса Мурманская область держится в десятке регионов с наибольшим количеством заболевших и только недавно ушла из топ-10 по ежедневному приросту числа зараженных. Ситуация критическая, но в погоне за безопасностью не случается ли перегибов на местах?

Полгода и две недели

О том, что в стратегии противостояния COVID-19 в Мурманской области есть пробелы, говорят многие события. Например, на прошлой неделе возникла неразбериха со справками в детские сады: сначала их было не нужно оформлять, потом родителей дошколят все-таки отправили в поликлиники за ними, затем в министерстве образования и науки региона опять передумали.

Чехарда есть и с тем, кого и как отправлять на изоляцию по прибытии из-за пределов Кольского полуострова. Неприятная история произошла с возвращением из-за границы моряков с судов компании «Стрелец» - «Захар Сорокин» и «Василий Лозовский». После полугодового нахождения у берегов Западной Африки они вместо воссоединения с семьями отправились на изоляцию.

- 207 человек (почти все жители Мурманска) 12 мая прибыли самолетом из Мавритании и по предписанию главного санитарного врача Мурманской области были помещены на изоляцию. И это несмотря на то, что перелет был согласован с мавританскими властями и проходил с соблюдением всех санитарных норм. Почему люди, находившиеся все время под контролем врачей, не могут вернуться к семьям, с которыми были разлучены полгода? - удивляется Юрий Викторович Паршев, исполнительный директор компании «Стрелец».

Двойные стандарты

Конечно, если посмотреть на развитие ситуации с коронавирусом в Мурманской области с конца марта, то вопрос о необходимости самоизоляции может не возникнуть. До того как самым крупным ковидным очагом в Заполярье стала стройка Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, были опасения, что именно моряки через порт Мурманск занесут заразу в регион. Поэтому в правительстве Мурманской области совместно с Роспотребнадзором региона решили, что экипажи судов должны находиться на борту 14 дней по прибытии в порт. Это будет считаться изоляцией и должно показать, есть ли на борту заболевшие.

Часть моряков, вернувшихся из Мавритании, сейчас находится в бывшем санатории "Тамара".Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Такое правило было введено еще до того, как в регионе нарастили объем тестирования и были договоренности о смене экипажей судов. И до того, как выяснилось, что более 70% заболевших коронавирусом в нашей области переносят его бессимптомно.

Эти вводные позволяют понять, что моряки «Стрельца» находятся на изоляции уже по сложившейся традиции. Но все не так однозначно в этой ситуации.

- Ранее на родину вернулся наш экипаж из Норвегии. Они несколько месяцев были в море, не контактировали ни с кем, кроме друг друга. После с соблюдением всех мер безопасности наши работники вернулись в Мурманск. И тогда изоляция для них не была необходима: считалось, что они прошли ее в море. Но в этот раз нам так не позволили сделать. Прохождение изоляции было обязательным условием возвращения наших моряков домой. Иначе они могли бы застрять на неопределенный срок в Мавритании. При таком варианте государство им бы не помогало, все финансовые затраты легли бы на плечи нашей компании, - продолжает Юрий Викторович.

Накопившаяся усталость

Но не только финансовый вопрос делает эту ситуацию щепетильной. Можно представить, что чувствуют даже сильные духом рыбаки, когда им говорят, что вместо радости встречи с женами, детьми, родителями, друзьями они должны сидеть в чужой стране и ждать у моря погоды — когда или закончится пандемия, или будет послабление ограничений из-за нее.

Впрочем, сейчас моряки все в том же заточении, пусть и не за границей, а на родной земле. Более 50 человек размещены на изоляцию в отеле «Меридиан», остальные — в бывшем санатории «Тамара», который сменил сферу деятельности и стал гостиницей. В «Стрельце» отмечают, что позаботились о том, чтобы мужчины были размещены со всеми удобствами и две недели прошли хоть как-то легче. Но все-таки общий настрой моряков очевиден.

- Опасности для окружающих мы не представляем, мы здоровые люди, что было доказано обследованиями. Эта изоляция — сильная перестраховка, которая непонятно кому нужна. Экипаж отработал шесть месяцев, накопилась усталость. Мы в море были изолированы от мира, сейчас находимся взаперти, эмоциональное состояние, как можно понять, не очень хорошее, - рассказывает капитан «Василия Лозовского» Кирилл Вершинин. - Мы не заразнее любого человека, который ходит сейчас по Пяти Углам, а мы смотрим на него из окон «Меридиана».

Вместе с моряками с «Василия Лозовского» и «Захара Сорокина» в Мурманск вернулся и экипаж судна Savanna Wind. Они были в рейсе восемь месяцев.

Всего из заграничного рейса вернулось 207 моряков.

- Последний заход в порт у нас был 3 мая, мы ни с кем не контактировали, с тех пор мы уже прошли 14-дневную изоляцию. В Мавритании нет ни одного случая COVID-19. Если бы у нас был коронавирус, он бы давно проявился, но мы здоровы, - рассказывает капитан Savanna Wind Алексей Анисимов. - Да, среди моряков есть иногородние, которые могут проходить изоляцию в «Меридиане» или «Тамаре». Но остальные почти все мурманчане. У меня в Мурманске есть квартира, в которой никто не живет, - почему я не могу самоизолироваться там?

Все сотрудники, прибывшие из Мавритании, уже сдали два теста на коронавирус.

- Результаты первых анализов отрицательные. Также был проведен второй тест - мы уверены, что он будет также отрицательным, - говорит Юрий Викторович. - Но, несмотря на это, они все еще не могут поехать домой.

По всем правилам

Никакие доводы о том, что на судне было едва ли не так же стерильно, как в операционной, не могут побороть бюрократическую машину.

- 1 октября мы вышли в море - с этого момента у нас была морская самоизоляция. После объявления пандемии мы строго соблюдали все предписания и эпидплан компании. Проводилась обработка судна, в том числе четыре раза в день убирались все помещения с применением хлорсодержащих средств. Дважды в день проводилась термометрия экипажа, особенное внимание уделялось отдельным сотрудникам, например, поварам. Когда мы стояли в порту, нам был запрещен сход на берег, исключение было для несущих вахту, но в таких случаях на причале никого не было, - рассказывает судовой врач с судна «Захар Сорокин» Николай Крикин.

Даже когда экипаж увозили, все происходило фактически бесконтактно. Судно стояло на рейде, к нему подошел катер, на который сошли члены экипажа. На берегу они сразу сели в автобусы и уехали в аэропорт. Сотрудники воздушной гавани не прикасались к нашим морякам и соблюдали социальную дистанцию, даже багаж не трогали. Увозили мурманчан спецбортом, предварительно обследовав. Списки тех, кто обслуживал спецборт, были заранее согласованы с оперштабом. Посторонних людей в самолете не было, только четверо жителей Крыма, которые не смогли улететь из Мавритании из-за приостановки международного воздушного сообщения. Все время, пока они ждали возможность вернуться на родину, крымчане жили при посольстве и были неоднократно обследованы. И после таких исключительных мер безопасности наших моряков встретили в аэропорту «Мурманск» словами, что им надо ехать на обсервацию в Мончегорск. Правда, потом локация все-таки сменилась на Мурманск.

- Положение дел более чем странное. Все наши попытки выяснить, почему была принята такая мера и в чем необходимость изоляции, были безуспешными. Мы натыкаемся на стену молчания в ответ на все наши официальные запросы, - отмечает Юрий Викторович. - Наша позиция такова: мы согласны, что ситуация с коронавирусом очень серьезная и надо соблюдать меры безопасности, но зачем помещать наших моряков с отрицательными тестами на COVID-19 в отели и гостиницы? Отпустите их проходить самоизоляцию домой. Они полгода были в море - разве это не изоляция? Они же не преступники, так почему они должны быть словно в тюрьме?

Двоякости ситуации добавляет то, что северянам разрешают выезжать в отпуск в другие регионы. Причем можно это сделать даже жителям Апатитов и Кировска, которые закрыты на карантин, т. к. это второй самый крупный ковидный очаг в регионе. А ведь это риск, что по возвращении северяне обнаружат у себя коронавирус. Но при этом отпускникам разрешено проходить самоизоляцию дома.

Сейчас компания «Стрелец» пытается всеми силами отстоять права своих сотрудников. Правда, диалог с властями и Роспотребнадзором не складывается - он больше похож на монолог. Помимо этого, все 206 моряков написали на имя главного санитарного врача Лены Лукичевой обращения, чтобы им позволили находиться на самоизоляции дома. Бодрости духа морякам придают звонки семьям, в которых уже считают дни до встречи.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Юрист профсоюзной организации Мурманского тралового флота Анна Дворецкая:

- Отправка наших моряков из Мавритании была согласована со всеми сторонами - с МИД России, МИД Мавритании, заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. Существует несколько документов, которые прописывают, как должны себя вести возвращающиеся экипажи судов. В частности, постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой от 18 марта и разъяснение Роспотребнадзора к нему, что экипажи морских и речных судов при условии соблюдения правил личной гигиены и использования средств индивидуальной защиты не должны проходить самоизоляцию. Есть постановление правительства Мурманской области № 293-ПП от 10 мая, что экипажи судов должны проходить самоизоляцию по месту жительства. Но наш Роспотребнадзор поместил моряков на коллективную изоляцию. Такие действия идут вразрез с законодательством нашей страны. Профсоюз отправил письменное обращение в оперативный штаб и Лене Лукичевой, отметив, что были нарушены права наших моряков, в том числе на отдых. Также мы подали заявление в прокуратуру.

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