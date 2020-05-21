Ситуация с коронавирусом в Мурманске: медсестра инфекционного отделения рассказала, как тяжело работать с коронавирусными пациентами
Коронавирус как снег на голову свалился и на жителей Мурманской области, и на медиков – никто не ожидал, что эпидемия доберется так быстро до заполярных широт. От сотрудников учреждений здравоохранения потребовалось куда больше самоотдачи.
- Первые пациенты поступили в конце февраля. Это были гости из Китая. Слава Богу, у них оказался отрицательный анализ. Потом в середине марта появились подтвержденные случаи – гости из Ирландии, - рассказывает старшая медсестра Специализированного центра инфекционных заболеваний Елена Акимова. – Буквально за два дня мы полностью перепрофилировали отделение.
Медсестра честно признается, что первые два дня работы в защите было очень тяжело: респиратор врезался в кожные покровы, дышать было тяжело, да и в защитных костюмах постоянно находится жарко, а снять нет никакой возможности. Конечно, со временем медики привыкли к новой форме одежды, но, даже сейчас снимая с себя средства защиты, страдают от одышки и нехватки воздуха.
- Задача медсестры не только выполнить предписания по антибиотикам и капельницам, но и создать пациентам психологический комфорт, который является основой выздоровления. Конечно, люди испытывают стресс. Те, кто поступает с насморком и кашлем, поначалу сопротивляются. Чем тяжелее состояние, тем больше нас благодарят, - говорит Елена Акимова. – Хотелось бы призвать мурманчан соблюдать элементарные правила самоизоляции. Когда заходишь в магазин и видишь такое количество людей без масок, которые не соблюдают дистанцию, становится страшно.
Медсестра инфекционного отделения рассказала, как тяжело работать с коронавирусными пациентами.Автор: Правительство Мурманской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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