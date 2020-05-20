Убийство в ночном клубе Североморска попало на камеру видеонаблюдения

20 Май 2020 2020-05-20T16:53:45+03:00

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В ночь с 14 на 15 марта в одном из ночных клубов Североморска произошла смертельная драка. По версии следствия, 28-летнему жителю флотской столицы не понравилось, как 21-летний молодой человек высказался в отношении его жены. Поэтому кинулся на обидчика с кулаками. Этот момент записала камера видеонаблюдения в клубе.

По видео можно заметить, что 28-летий североморец наносит несколько сильных ударов в голову парня. В какой-то момент находившимся рядом людям удалось отвести его от жертвы, но мужчина вернулся и принялся снова бить его в голову. 21-летний юноша почти не защищается, а после, явно теряя сознание, садится на диван. Там его укладывают очевидцы, скоро парня не станет.

Свою вину обидчивый северян уже признал, против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Убийство в ночном клубе Североморска.Будь в курсе новостей твоего города! Подписывайся - https://vk.com/severomorsk

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