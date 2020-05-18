2020-05-18T13:18:49+03:00
Происшествия

Житель Североморска признался в убийстве парня в ночном клубе

Уголовное дело передано в суд
Мария ПАШЕНКОВА
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В ночном клубе Североморска произошла смертельная драка. Фото: murmansk.sledcom.ruВ ночном клубе Североморска произошла смертельная драка. Фото: murmansk.sledcom.ru
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Около 5 утра 15 марта в одном из ночных клубов Североморска нашли тело молодого человека. Погибший был 1999 года рождения. Оказалось, что жизнь североморца оборвалась в драке. По подозрению в причинении смерти по неосторожности вследствие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью задержали 28-летнего жителя флотской столицы.

- По данным следствия, в ночное время 15 марта 2020 года злоумышленник, находясь на первом этаже одного из развлекательных клубов города Североморска, в ходе конфликта с молодым человеком, 1999 года рождения, нанес ему несколько ударов кулаком по голове. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте совершения противоправного деяния, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что ввязался в драку после того, как погибший оскорбил его жену. При этом ранее жители Североморска, возмущенные тем, что предполагаемый убийца ходит на свободе, создали петицию, требуя поместить молодого человека под стражу.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Североморцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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