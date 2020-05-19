В Кандалакше рядом со школой нашли завернутый в одеяло труп собаки

19 Май 2020 2020-05-19T13:35:53+03:00

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Уже не первый год жители Кандалакши и окрестных населенных пункто гадают, откуда не в самых людных, но хожих местах, то и дело появляются трупы собак. У многих местных нет сомнений - по соседству с ними живет живодер, а, может, и не один.

Напомним: в июне прошлого года в реке рядом с Нивой-3 нашли сразу несколько мертвых животных. Полиция и веткомитет Мурманской области начали проверку, причем на месте нашли еще тела, но в возбуждении дела было отказано.

И вот почти через год история повторяется.

- Гуляли с компанией за школой №9 в Нива-3 и обнаружили это... - написал анонимный автор в группе "Кандалакша онлайн" и приложил к посту фотографии.

На них - заверная в одеяло мертвая собака. Ранее трупы тоже находили то замотанными в тряпки, то в пакетах.

Как сообщили "КП" в УМВД по Мурманской области, на место выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU