2020-05-15T14:23:20+03:00
Общество

«Последний звонок» выпускникам Мурманской области заменят онлайн-акцией

Как порадовать школьников, покидающих стены учреждений образования, решают в министерстве образования региона
Елена МОЛОДЦОВА
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Для выпускников придумают онлайн-праздник.Для выпускников придумают онлайн-праздник.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Коронавирус смог омрачить 75-летие Дня Победы, а теперь испортил праздник выпускникам школ. Решение об отмене «Последнего звонка» уже принято – массовые мероприятия по-прежнему запрещены на территории Мурманской области. Однако без праздника ребят все же не оставят.

- «Последний звонок» и выпускные переходят в режим онлайн. Мы обязательно придумаем для выпускников какую-нибудь интересную акцию, - приоткрыла завесу тайны в эфире «Радио России – Мурманск» министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Правда, пока о подробностях предстоящего виртуального праздника чиновница не сообщила. Неужели школьникам придется чокаться соком с экранами своих гаджетов, а прощальные звонки будут звенеть в пустых школьных залах?!

Отмена касается только праздников - ЕГЭ состоится обязательно и, скорее всего, во второй половине июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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