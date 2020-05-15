«Последний звонок» выпускникам Мурманской области заменят онлайн-акцией

15 Май 2020 2020-05-15T14:23:20+03:00

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Коронавирус смог омрачить 75-летие Дня Победы, а теперь испортил праздник выпускникам школ. Решение об отмене «Последнего звонка» уже принято – массовые мероприятия по-прежнему запрещены на территории Мурманской области. Однако без праздника ребят все же не оставят.

- «Последний звонок» и выпускные переходят в режим онлайн. Мы обязательно придумаем для выпускников какую-нибудь интересную акцию, - приоткрыла завесу тайны в эфире «Радио России – Мурманск» министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Правда, пока о подробностях предстоящего виртуального праздника чиновница не сообщила. Неужели школьникам придется чокаться соком с экранами своих гаджетов, а прощальные звонки будут звенеть в пустых школьных залах?!

Отмена касается только праздников - ЕГЭ состоится обязательно и, скорее всего, во второй половине июня.

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