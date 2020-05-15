Бывший губернатор Юрий Евдокимов может стать почетным гражданином Мурманской области

15 Май 2020 2020-05-15T13:22:57+03:00

Юрий Евдокимов был губернатором Мурманской области с 1996 по 2009 года. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В правительстве Мурманской области подготовили проект постановления о наградах и премиях

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На портале Мурманской области "Открытый электронный регион" появился проект постановления о наградах и премиях.

Звание "Почетный гражданин Мурманской области" предлагают присвоить бывшему губернатору Юрию Евдокимову, генеральному директору Морской арктической геологоразведочной экспедиции с 1999 по 2020 год Геннадию Казанину (посмертно) и депутату Мурманской областной Думы Павлу Сажинову.

Помимо этого знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" хотят наградить спикера регионального парламента Михаила Ильиных, члена Совета Союза "Некоммерческое партнерство промышленников и предпринимателей Мурманской области" Олега Куля, председателя комитета облдумы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Валерия Пантелеева, директора театра кукол Евгения Суханова.

Также утверждаются кандидаты на награждение почетными знаками "Материнская слава", "Почетный работник социальной защиты населения Мурманской области", "Почетный работник культуры Мурманской области" и премиями.

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