Бывший губернатор Юрий Евдокимов может стать почетным гражданином Мурманской области
На портале Мурманской области "Открытый электронный регион" появился проект постановления о наградах и премиях.
Звание "Почетный гражданин Мурманской области" предлагают присвоить бывшему губернатору Юрию Евдокимову, генеральному директору Морской арктической геологоразведочной экспедиции с 1999 по 2020 год Геннадию Казанину (посмертно) и депутату Мурманской областной Думы Павлу Сажинову.
Помимо этого знаком отличия "За заслуги перед Мурманской областью" хотят наградить спикера регионального парламента Михаила Ильиных, члена Совета Союза "Некоммерческое партнерство промышленников и предпринимателей Мурманской области" Олега Куля, председателя комитета облдумы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Валерия Пантелеева, директора театра кукол Евгения Суханова.
Также утверждаются кандидаты на награждение почетными знаками "Материнская слава", "Почетный работник социальной защиты населения Мурманской области", "Почетный работник культуры Мурманской области" и премиями.
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