Заместителя главы Мончегорска наказали за бездействие в случае с избитым до реанимации ребенком

14 Май 2020 2020-05-14T09:24:02+03:00

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Слишком много взрослых посчитали слова 8-летнего ребенка и его прабабушки не важными и отмахнулись от них. Теперь они должны понести наказание за такое вопиющее наказание.

25 марта в больницу Мончегорска привезли Пашу*, которого 25-летний отчим Кирилл избил до разрыва кишечника и реанимации. Прабабушка мальчика девять месяцев писала заявления в органы опеки, ПДН, просила проверить семью, признанную находящейся в социально опасном положении.

Но все проверки оказались поверхностными. Проверяющих устроили слова Паши, что он упал, поэтому и синяки. А потом Кирилл избил Пашу так, что тот едва не умер. За две недели до этого прабабушка пришла на встречу и.о. главы администрации Мончегорска Анатолия Селезнева с жителями города и попросила помочь, рассказала, как отчим бьет пасынка. Женщину пригласили на личную встречу. Но трагедия все равно случилась.

Сейчас против Кирилла возбуждены два уголовных дела, еще одно - против матери, которая защищала мужа, а не сына. Еще одно дело возбуждено по статье "Халатность". Также прокуратура проверила органы опеки и попечительства управления образования администрации Мончегорска, местную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела.

- Работа органов профилактики усложнялась частыми отъездами семьи из Мончегорска, что не позволяло в полной мере организовать работу, направленную на оценку ситуации в семье и разработать меры поддержки и профилактики. Неоднократные выходы по месту жительства семьи и образовательное учреждение, в котором обучался ребенок, не подтверждали доводов поступивших обращений о наличии проблем в семье. Только после полученных пояснений соседей семьи несовершеннолетнего, установлены факты применения противоречивых методов воспитания ребенка, о чем свидетельствовали жалобы соседей на крики отчима и плач несовершеннолетнего в ночное время, - рассказали в прокуратуре по Мурманской области.

Для семьи составили программу реабилитации, но утвердили ее... в день, когда Пашу привезли в реанимацию. В адрес ОМВД России по г. Мончегорску и главы администрации внесено представление, а заместитель главы администрации города, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования привлечён к дисциплинарной ответственности.

На историю Паши обратила внимание блогер Ида Галич.

* Имена членов семьи изменены

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