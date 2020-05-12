Ида Галич обратилась к губернатору Мурманской области, узнав об избитом в Мончегорске мальчике

12 Май 2020 2020-05-12T16:17:31+03:00

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Тема искалеченного 8-летнего Паши* из Мончегорска продолжает обсуждаться на федеральном уровне. Напомним: 25 марта мальчика привезли в больницу с разрывом кишечника и другими травмами. Врачи семь часов оперировали его, но смогли спасти.

Сейчас Паша уже выписался и находится под опекой прабабушки, именно она пыталась достучаться до органов опеки и ПДН, писала заявления. Кто же избил мальчика? Его 25-летний отчим Кирилл. Мама Паши смотрела на происходящее и никак не реагировала. Сейчас возбужден целый ряд уголовных дел по этой истории. К ней подключилась уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

А теперь о трагедии в Мончегорске рассказала популярный блогер Ида Галич, которая сама недавно стала мамой. Она в своем Instagram, на который подписано более 7 миллионов человек, обратилась к правительству Мурманской области, требуя посадить тех, кто издевался над ребенком. Губернатор Андрей Чибис ранее сообщал, что держит ситуацию на личном контроле.

- У меня вопрос к соседям: неужели никто ничего не слышал? Я готова взять на себя все финансовые затраты на юристов. "Отчим" должен сидеть в тюрьме, "мать" должна лишиться прав, - говорит Ида Галич.

Также она поделилась видео, сделанным на встрече администрации Мончегорска с населением. Там прабабушка рассказывает об избиении Паши. Но ее не слышат... А ведь эта встреча была за две недели до трагедии и ее можно было предотвратить.

Ида Галич предложила организовать сбор денег для Паши, которому требуется долгое восстановление.

*Имена изменены.

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ИСТОЧНИК KP.RU