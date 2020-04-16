2020-04-16T17:18:50+03:00
Происшествия

В Мурманске из окна второго этажа выпала 4-летняя девочка

Ребенка с разбитой головой госпитализировали в больницу
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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К большому счастью, малышка выжила. Фото: СУ СКР по МОК большому счастью, малышка выжила. Фото: СУ СКР по МО
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В Мурманске произошло ЧП: из окна квартиры на втором этаже выпала четырехлетняя девочка. Несчастный случай произошел в доме №13 по проспекту Ленина. К счастью, малышка выжила. Куда глядели родители и как такое допустили - следователям еще предстоит выяснить.

- По предварительной информации, в момент происшествия девочка находилась дома одна и сама открыла окно. Ребенок получил травмы, характерные для падения с высоты, в том числе и черепно-мозговую. На место происшествия выехал следователь следственного отдела по городу Мурманску. Сейчас проводятся процессуальные действия, назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Все детали случившейся трагедии станут известны чуть позже.

Напомним: в конце прошлого года в Мурманске из окна на девятом этаже выпала другая четырехлетняя девочка, которая впала в кому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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