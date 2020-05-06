2020-05-06T12:28:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «12 человек находятся в тяжелом состоянии, 5 из них подключены к ИВЛ»

Дмитрий Панычев рассказал, как чувствуют себя пациенты, которым был поставлен диагноз «коронавирус»
Елена МОЛОДЦОВА
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Дмитрий Панычев заметил, что ситуация находится под контролем. Фото: Правительство Мурманской областиДмитрий Панычев заметил, что ситуация находится под контролем. Фото: Правительство Мурманской области
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2237 случаев коронавируса, 317 выздоровевших и 4 умерших – такова статистика Мурманской области на 6 мая. Но как чувствуют себя заболевшие?

- Сейчас развернуто 718 коек для пациентов с COVID-19, из которых 281 с возможностью проведения терапии кислородом и 130 с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Сейчас лечение в стационарах проходит 449 пациентов. Из них 107 человек – в состоянии средней тяжести, 12 – в тяжелом состоянии, из которых пятеро подключены к ИВЛ: 4 – в областной больнице и один – в Мончегорске. Из этих пятерых трое пациентов из Белокаменки. За прошедшие сутки одного рабочего с промплощадки удалось перевести на самостоятельное дыхание.

По данным регионального минздрава, в Заполярье есть достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. В лабораториях ведомства проведено больше 27 тысяч исследований на коронавирус. В целом, по словам Дмитрия Панычева, ситуация находится под контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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