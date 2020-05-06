Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 317 человек с COVID-19 выздоровели в Мурманской области

6 Май 2020 2020-05-06T10:41:32+03:00

Почти половина из их числа приходится на стройплощадку в Белокаменке

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Количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем. Медики работают в круглосуточном режиме, борясь за жизни зараженных, и, надо сказать, делают определенные успехи.

- Всех волнует ситуация с коронавирусом. Наши медицинские работники обеспечили выздоровление 161 человек, у которого был подтвержден COVID-19. Еще 156 рабочих дополнительно вылечены на площадке в Белокаменке. Это свидетельствует о том, что тактика, которую мы выбрали, дает позитивные результаты, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подчеркнув, что ситуация на западном берегу Кольского залива остается напряженной.

Получается, что всего с начала пандемии заполярные врачи смогли поставить на ноги 317 северян, подхвативших новую коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU