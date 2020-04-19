2020-04-19T15:14:00+03:00
Происшествия

Завершены поиски женщины, которые ночью на такси уехала к «Домику моржей»

Наталью Бадулину нашли в акватории Семеновского озера
Варвара РУСЛАНОВА
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Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают родственников погибшей. Фото: СКР по Мурманской областиСледователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают родственников погибшей. Фото: СКР по Мурманской области
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52-летнюю Наталью Бадулину знали в городе как светлого и добрейшей души человека. Она помогала раздавать «Добрые обеды» для нуждающихся. Но, к сожалению, в светлый праздник Пасхи ее жизнь оборвалась.

Напомним: женщина уехала на такси из дома на улице Сафонова к «Домику моржей» в 3.40 18 апреля. С тех пор ее больше никто не видел. В пасхальную ночь в соцсетях забили тревогу, а днем 19 апреля стало известно, что поиски мурманчанки завершены.

- Женщина погибла. Ее тело найдено в акватории Семеновского озера. Назначена процессуальная проверка. При первичном осмотре телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, не обнаружено. Предварительная причина смерти – асфиксия в результате утопления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются близкие и знакомые, - сообщила скорбную весть старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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