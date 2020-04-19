2020-04-19T12:40:26+03:00
Происшествия

В Мурманске пропала женщина, которая ночью поехала на такси к отворотки у «Домика моржей»

52-летняя Наталья Бадулина ушла из дома в 3.40 18 апреля
Варвара РУСЛАНОВА
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Наталья Бадулина не дает о себе знать уже вторые сутки. Фото: Посиковый отряд "МурманСпас"Наталья Бадулина не дает о себе знать уже вторые сутки. Фото: Посиковый отряд "МурманСпас"
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Даже в преддверии светлого праздника Пасхи в дом может прийти беда. Вторые сутки в столице Заполярья ищут 52-лтенюю Наталью Бадулину.

- Наталья Ивановна ушла из дома по адресу: Сафонова, 10 в Мурманске. В 3.40 она села в такси и поехала до отворотки у «Домика моржей». С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, - сообщает поисковый отряд «МурманСпас».

Рост пропавшей – 160 сантиметров, плотного телосложения, динные темные волосы. Наталья Бадулина носит очки. Была одета в красную или оранжевую крутку ниже пояса. На голове был платок.

Знакомые Натальи Ивановны отзываются о ней как о добрейшем души человеке. Женщина всегда помогала на раздачах «Добрых обедов» для нуждающихся.

Если вы можете сообщить какую-то информацию о пропвшей, просьба позвонить в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-60-10, 02 или 102, либо волонтерам по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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