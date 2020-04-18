В Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений
Несмотря на коронавирус, об экологии в Заполярье не забывают. Кольский край ждет озеленение! В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в Мурманской области собираются восстановить 1454,2 гектаров леса.
- Планируется, что площадь новых растений займет 87% по отношению к площади вырубленных и погибших насаждений. К 2024 году целью проекта станет доведение этого результата до 100%. Средства из федерального бюджета были выделены в январе, что позволило заключить контракты на покупку 16 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, - сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку минприроды собирается выполнить плановые показатели в этом году полностью.
Напомним: в Мурманской области высадят 8385 деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Присоединиться к доброму делу в мае и июне может любой желающий.
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ИСТОЧНИК KP.RU