Жительница Североморска потеряла 8 тысяч рублей на покупке многоразовых масок

18 Апр 2020 2020-04-18T02:19:06+03:00

Женщина заплатила за средства защиты в 20 с лишним раз больше их стоимости

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Мошенники нашли «золотую жилу» - пока гуляет коронавирус, они наживаются за счет доверчивых северян, которые хотят обеспечить себя средствами защиты. Так, на крючок жуликов попалась 45-летняя жительница Североморска, которая увидела на странице одной из групп в популярной социальной сети объявление о продаже многоразовых масок. Она написала продавцу и договорилась о покупке нескольких масок. Общая стоимость составила 335 рублей. Но все оказалось не так просто.

- После того, как женщина перевела нужную сумму на указанный расчетный счет, то получила сообщение от продавца о том, что якобы перевод на карту не пришел. В ходе переписки северянку убедили передать персональные данные ее банковской карты и коды безопасности. В итоге, с ее счета аферисты списали 8 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области

Сейчас по факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы

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