В Апатитах за рулем Chevrolet Aveo погиб 72-летний пенсионер

16 Апр 2020 2020-04-16T18:47:22+03:00

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Несчастный случай произошел 16 апреля в Апатитах. В результате ДТП погиб пожилой водитель, столкнувшись с припаркованным авто. К сожалению, медикам не удалось спасти 72-летнего пенсионера.

- Около 13.10 водитель Chevrolet Aveo, двигаясь по улице Бредова, допустил столкновение с Nissan X-Trail, который был припаркован у стоянки медучреждения. Известно, что мужчина потерял сознание, что и стало причиной аварии. Подоспевшая бригада скорой помощи и спасатели не смогли реанимировать мужчину и диагностировали его смерть. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сотрудники региональной госавтоинспеции убедительно просят северян быть осторожными и внимательными на дорогах.

Напомним: 12 апреля под Мурманском на Ленинградке произошло смертельное ДТП. Водитель LADA не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "ГАЗ".

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ИСТОЧНИК KP.RU