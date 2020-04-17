2020-04-17T00:24:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске, последние новости на 17 апреля 2020 года: 318 зараженных, 21 выздоровевших и 1 человек умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 17 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Ситуация с коронавирусом в регионе тревожная.Ситуация с коронавирусом в регионе тревожная.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Математические модели – вещь беспристрастная и неумолимая. Постепенно прогноз о серьезном росте заболевших в Заполярье начинает сбываться. После очередного двукратного увеличения зараженных общее число подтвержденных случаев COVID-19 вновь выросло.

По последним данным оперативного штаба Мурманской области в регионе 318 зараженных, 21 выздоровевших, у 39 – предварительно положительный диагноз и один человек умер.

Однако на общую картину рейтинга заболеваемости в Заполярье 50 новых пациентов инфекционных больниц области практически не повлияли. Все также пальма первенства – у Кольского района. Основной очаг в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений никуда не делся. На 17 апреля там 229 зараженных. На втором и третьем месте остаются Кировск и Апатиты – с 56 случаями COVID-19 на двоих. За ними идет Мурманск, где коронавирусом болеет 11 человек. В Заполярном число заболевших выросло до 8, а в Полярном – до 5. В остальных муниципалитетах ситуация относительна стабильна: Снежногорск – 4 случая, Мончегорске и Североморск – по два и Кандалакше – один.

Несмотря на выросшее количество тех пациентов с коронавирусом, которых врачи смогли поставить на ноги, в больницах остаются 296 человек с подтвержденным диагнозом. Также в стационарах проходят лечения по эпидпоказаниям 138 человек с ОРВИ. 494 северянина – на самоизоляции, 639 – на обсервации и 54 – с нее сняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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