Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область опустилась на 18-е место по количеству заболевших

9 Апр 2020 2020-04-09T13:20:29+03:00

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В России новую коронавирусную инфекцию, по последним данным, подхватили 9357 человек. Конечно, статистика Мурманской области – это капля в море, но, тем не менее, эпидемия дошла и до нее.

44 зараженных, 5 выздоровевших и 53 с предварительным диагнозом COVID-19 – такова ситуация с коронавирусом в Заполярье на 9 апреля. Напомним: за последние сутки был подтвержден только один новый случай заражения. Поэтому пока очередного прыжка на несколько строчек вверх в рейтинге заболеваемости этой опасной инфекцией по всей России не предвидится.

Вчера, 8 апреля, из-за 44 подтвержденных диагнозов Заполярье переместилось с 31 места на 17-е. Но теперь темпы заражения снизились, и Мурманской области удалось опуститься на одну строчку вниз – на 18-е место, уступив свое место Липецкой области, где 48 зараженных (+4 за сутки).

А как обстоят дела у наших соседей по Северо-Западу?

Увы, ситуация в республике Коми и Ленинградской области пока не меняется. Число заболевших растет с каждым днем: 147 случаев (+31 за сутки) и 112 случаев (+18 за сутки) соответственно, укрепив оба региона на 4 и 5 строчках рейтинга. А вот Калининградская область, располагавшаяся накануне на 13-м месте, вновь опустилась на одну строчку вниз - 52 случая (+3 за сутки). В очередной раз прибавилось инфицированных и в Вологодской области – за сутки COVID-19 выявили у 8 человек, а общее количество достигло 35, закрепив регион на 26 строчке. В Псковская область остановилась на 59 строчке – 14 зараженных (+2 за сутки).

В Новгородской и Архангельской областях, где ситуация не менялась несколько дней, коронавирус подтвердили сразу у нескольких человек: плюс семь и плюс десять случаев за сутки соответственно. И, как результат, 63 и 36 место рейтинга. Радует лишь Карелия, которая по-прежнему остается на предпоследней 80-й строчке с двумя зараженными в республике.

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