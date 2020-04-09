Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 9 апреля 2020: в Мурманске и области уже 44 заболевших

8 апреля оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил сразу о 25 новых случаях заражения коронавирусом в регионе. Таким образом общее число больных составило 43 человека. При этом пять их их числа уже вылечились и выписаны из больницы.

9 апреля оперштаб сообщил о новом заболевшем. К счастью, он всего один.

- За прошедшие сутки в регионе подтвержден еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных диагнозов увеличилось до 44, - уточнили в оперативном штабе.

Число северян с предварительно положительным диагнозом теперь - 53 человека. В том числе, первых возможно заразившихся обнаружили в Полярных Зорях и Кандалакше.

- После возвращения из отпуска семья находилась на самоизоляции. Тесты были взяты в начале апреля. Сейчас сама кандалакшанка доставлена в Оленегоскую инфекционную больницу, ее муж и дочь помещены в обсерватор. Силами Роспотребнадзора и полиции выявляется возможный круг контактов этих людей, проведена дезинфекция подъездов, - сообщил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

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