Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Жители Кандалакши попросили отключить громкоговорители и сирены, которые пугают и не дают спать детям
Вот уже больше недели, как в городах и поселках Кольского полуостров заговорили громкоговорители, оповещающие северян о принятых по предотвращению распространения коронавируса мерах. К слову, сирены слышны не везде. Но пока одни жители в тишине и относительном спокойствии пребывают на самоизоляции, жители Кандалакши, например, вздрагивают от звуков громкоговорителей.
- Уважаемый глава района, будьте так любезны, примите меры по поводу громкоговорителей на детском саду на улице Советской. Происходит психологическая атака на жителей близлежащих домов, а так как в стране нет ЧС, это не разумно запугивать людей. У меня ребенок не может спать под вой этой сирены, да и самого раздражает это устройство. Мне кажется, что жители уже выучили слова диктора. Будем очень благодарны! – обратился к властям житель Кандалакши Павел Белошниченко.
И земляки мужчины его поддержали. По словам кадалакшанки Людмилы Лукиной, сирены звучат в тихий час, ее дочка каждый раз просыпается в испуге и прячется под стол.
Оповещение – это хорошо, но и о психологическом здоровье северян тоже надо было бы подумать. Как стало известно «КП», мурманчане тоже не слишком довольны регулярным воем громкоговорителей и просят прекратить эту «пытку».
Глава Кандалакши услышал обращение северян.
- Как отец двух дочерей, полностью разделяю это мнение. Сегодня лично связался с Мурманским региональным штабом. Договоренность о прекращении запуска сирен на территории Кандалакши достигнута! На данный момент вся информация о необходимости безукоснительно соблюдать режим самоизоляции, правил гигиены и социальной дистанции до населения уже доведена. Поэтому острой необходимости в продолжении оповещения с использованием сирен нет. Помимо этого, по моей просьбе будет проведена работа по корректировке точек оповещения с отключением тех громкоговорителей, которые находятся в окружении жилых домов, - сообщил на личной странице в "ВКонтакте" Михаил Павлов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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