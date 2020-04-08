2020-04-08T09:37:09+03:00
Происшествия

Учредителя Мурманского морского пароходства Николая Куликова отпустили под залог в 3 миллиона рублей

Руководителя обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 1,3 миллиарда рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Николая Куликова отпустили под залог в 3 миллиона рублей.Николая Куликова отпустили под залог в 3 миллиона рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В сентябре 2019 года был задержан учредитель Мурманского морского пароходства Николай Куликов. Тогда его обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствием установлено, что руководством и правлением пароходства в 2014 - 2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота на общую сумму более 580 миллионов рублей.

В квартире Куликова нашли антиквариат и редкие картины, в том числе Айвазовского. Октябрьский районный суд отправил учредителя под домашний арест. Но позже изменил меру пресечения - Куликова выпустили под залог в три миллиона рублей.

- Куликову инкриминируется два эпизода по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Сумма ущерба - более 589 734 000 миллионов рублей. В материалах суда сообщается, что в октябре 2019 года были возбуждены новые уголовные дела,и Куликову вменяется еще два эпизода по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) на сумму 530 миллионов и 146 миллионов рублей, - пишет "Интерфакс".

Общий ущерб оценивается в 1,266 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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