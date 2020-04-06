Карантин в Мурманске из-за коронавируса: На территорию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Междуречье въезд теперь только по спецпропускам
Спустя сутки после того, как жителям Апатитов и Кировска запретили покидать свои города, кроме исключительных случаев, такая же учесть постигла и Междуречье. Правда, не весь поселок, а только Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.
- С 12.00 6 апреля до особого распоряжения ограничен допуск граждан и транспорта без спецпропусков на строящийся объект. Проезд в обе стороны - только через оборудованный КПП, с обязательной термометрией, - сообщает оперативный штаб Мурманской области.
Право на проезд дают трудовые или иные договоры в интересах ООО «НОВАТЭК-Мурманск» при наличии их оригиналов, счет-фактуры на груз, транспортной накладной или справки, подписанной руководителем оперативного штаба предприятия. Разумеется, эти ограничения не касаются экстренных служб.
- На территории предприятий - обустроить обсерватор, при въезде работников - проводить обязательную изоляцию в течение 14 дней, - отметили в оперативном штабе.
С чем связано такое ужесточение мер, пока неизвестно. Ранее карантин ввели для вахтовиков, работающих в Кировске и Апатитах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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