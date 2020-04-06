2020-04-06T16:35:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Мурманске из-за коронавируса: На территорию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Междуречье въезд теперь только по спецпропускам

Из-за пандемии коронавируса на стройку в Междуречье ограничили въезд
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Проехать на масштабную стройку теперь можно только по пропускам.Проехать на масштабную стройку теперь можно только по пропускам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Спустя сутки после того, как жителям Апатитов и Кировска запретили покидать свои города, кроме исключительных случаев, такая же учесть постигла и Междуречье. Правда, не весь поселок, а только Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.

- С 12.00 6 апреля до особого распоряжения ограничен допуск граждан и транспорта без спецпропусков на строящийся объект. Проезд в обе стороны - только через оборудованный КПП, с обязательной термометрией, - сообщает оперативный штаб Мурманской области.

Право на проезд дают трудовые или иные договоры в интересах ООО «НОВАТЭК-Мурманск» при наличии их оригиналов, счет-фактуры на груз, транспортной накладной или справки, подписанной руководителем оперативного штаба предприятия. Разумеется, эти ограничения не касаются экстренных служб.

- На территории предприятий - обустроить обсерватор, при въезде работников - проводить обязательную изоляцию в течение 14 дней, - отметили в оперативном штабе.

С чем связано такое ужесточение мер, пока неизвестно. Ранее карантин ввели для вахтовиков, работающих в Кировске и Апатитах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 3 апреля 2020 года: диагноз поставлен одному несовершеннолетнему, еще два ребенка - с предварительно подтвержденным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 3 апреля 2020 года (Подробности)

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» закрыли до 26 апреля. Из-за коронавируса аэропорт «Хибины» временно приостановил свою работу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительные диагнозы на инфекцию»
Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции в Мурманске: шаблон объяснительной для тех, кто работает
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кто из жителей Мурманской области обязательно должен делать тест на коронавирус
Глава Апатитов о ситуации с коронавирусом: «Давайте оплатим услуги малого бизнеса, которыми обычно пользуемся, авансом»
Режим самоизоляции в Мурманске: актриса Мурманского областного театра кукол читает сказки онлайн
Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: по какому поводу можно оформить пропуск и работают ли детские сады
5 тенденций будущего, которые всего за месяц стали реальностью
Подозреваемый в убийстве молодого человека в клубе Североморска гуляет на свободе
Девять городов Мурманской области признаны населенными пунктами с комфортной городской средой
Карантин в Мурманске из-за коронавируса: На территорию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Междуречье въезд теперь только по спецпропускам
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Как правильно выгуливать домашних животных
Кругосветное плавание фрегата «Адмирал Горшков» вошло в Книгу рекордов Вооруженных сил России
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на 28-м месте в России по количеству заболевших
Вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова о ситуации с коронавирусом: «С 7 апреля предприниматели смогут получать микрозаймы под 1%»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В исправительных колониях начали шить марлевые повязки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как изменился график приема экзаменов по вождению
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Из Китая ждут 3 миллиона медицинских масок
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы попросили у губернатора разрешения работать
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: весеннюю охоту хотят отменить
Как во время нерабочего месяца в Мурманске будут работать нотариусы
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Количество зараженных ниже прогнозируемого сценария»
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Двое зараженных в состоянии средней тяжести, у 15 заболевание протекает в легкой форме»
Спецпропуска на время самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске: кому нужны и как оформить
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Заработал Единый волонтерский центр по оказанию помощи
Карантин по коронавирусу в Апатитах и Кировске: Три медработника могли подхватить COVID-19 у пациентки с пневмонией
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: расширен список предприятий, которые будут работать с 6 по 30 апреля