Карантин в Мурманске из-за коронавируса: На территорию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Междуречье въезд теперь только по спецпропускам

6 Апр 2020 2020-04-06T16:35:46+03:00

Проехать на масштабную стройку теперь можно только по пропускам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Спустя сутки после того, как жителям Апатитов и Кировска запретили покидать свои города, кроме исключительных случаев, такая же учесть постигла и Междуречье. Правда, не весь поселок, а только Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.

- С 12.00 6 апреля до особого распоряжения ограничен допуск граждан и транспорта без спецпропусков на строящийся объект. Проезд в обе стороны - только через оборудованный КПП, с обязательной термометрией, - сообщает оперативный штаб Мурманской области.

Право на проезд дают трудовые или иные договоры в интересах ООО «НОВАТЭК-Мурманск» при наличии их оригиналов, счет-фактуры на груз, транспортной накладной или справки, подписанной руководителем оперативного штаба предприятия. Разумеется, эти ограничения не касаются экстренных служб.

- На территории предприятий - обустроить обсерватор, при въезде работников - проводить обязательную изоляцию в течение 14 дней, - отметили в оперативном штабе.

С чем связано такое ужесточение мер, пока неизвестно. Ранее карантин ввели для вахтовиков, работающих в Кировске и Апатитах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 3 апреля 2020 года: диагноз поставлен одному несовершеннолетнему, еще два ребенка - с предварительно подтвержденным диагнозом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 3 апреля 2020 года (Подробности)

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» закрыли до 26 апреля. Из-за коронавируса аэропорт «Хибины» временно приостановил свою работу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU