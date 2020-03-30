Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер: "Надо начинать экстрадицию наших моряков из Кабо-Верде"

30 Март 2020 2020-03-30T08:05:09+03:00

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Недавно мурманские моряки с судна Eser услышали приговор, который ждали год. Напомним: в январе 2019 года они зашли в порт африканского государства Кабо-Верде, потому что умер старпом. Поднявшаяся на борт полиция нашла на судне 9,5 тонн кокаина.

Судовладелец сразу исчез с радаров, а отдуваться за все случившееся пришлось морякам. Капитан судна Eser получил 12 лет тюрьмы, экипаж - 10. Защита намерена обжаловать приговор. На днях в Мурманск прилетал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер. В столице Заполярья он встретился с родственниками моряков, которые сейчас находятся в очень тревожном положении.

- Встреча получилась очень тяжелой эмоционально! И это понятно, родственники до последнего момента до вынесения приговора надеялись, что он будет оправдательный, и только сейчас, по прошествии двух недель, пожалуй, окончательно осознали, какая беда пришла в их дом! Тем не менее я считаю, что опускать руки в борьбе за облегчение участи наших моряков ни в коем случае нельзя! Адвокат моряков подал апелляцию на решение суда первой инстанции, ориентировочно она будет рассмотрена в течение 6 месяцев, будем надеяться на смягчение приговора. Нами полностью оплачены услуги адвоката как за первый , так и за второй этап работы, - сообщил Алексей Борисович.

Также он уточнил, что уже надо начинать организовывать сложный процесс экстрадиции мурманчан на Родину. И это не все проблемы в копилке наших моряков: сейчас появились трудности с перечислением денег на их личные счета. С этим разбираются сотрудники российского посольства в Кабо-Верде.

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