2020-03-30T08:05:09+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер: "Надо начинать экстрадицию наших моряков из Кабо-Верде"

Также адвокат подал апелляцию на приговор членам экипажа из Мурманска
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер встретился с родственниками моряков с Eser. Фото: пресс-служба администрации города МурманскаДепутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер встретился с родственниками моряков с Eser. Фото: пресс-служба администрации города Мурманска
Изменить размер текста:

Недавно мурманские моряки с судна Eser услышали приговор, который ждали год. Напомним: в январе 2019 года они зашли в порт африканского государства Кабо-Верде, потому что умер старпом. Поднявшаяся на борт полиция нашла на судне 9,5 тонн кокаина.

Судовладелец сразу исчез с радаров, а отдуваться за все случившееся пришлось морякам. Капитан судна Eser получил 12 лет тюрьмы, экипаж - 10. Защита намерена обжаловать приговор. На днях в Мурманск прилетал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер. В столице Заполярья он встретился с родственниками моряков, которые сейчас находятся в очень тревожном положении.

- Встреча получилась очень тяжелой эмоционально! И это понятно, родственники до последнего момента до вынесения приговора надеялись, что он будет оправдательный, и только сейчас, по прошествии двух недель, пожалуй, окончательно осознали, какая беда пришла в их дом! Тем не менее я считаю, что опускать руки в борьбе за облегчение участи наших моряков ни в коем случае нельзя! Адвокат моряков подал апелляцию на решение суда первой инстанции, ориентировочно она будет рассмотрена в течение 6 месяцев, будем надеяться на смягчение приговора. Нами полностью оплачены услуги адвоката как за первый , так и за второй этап работы, - сообщил Алексей Борисович.

Также он уточнил, что уже надо начинать организовывать сложный процесс экстрадиции мурманчан на Родину. И это не все проблемы в копилке наших моряков: сейчас появились трудности с перечислением денег на их личные счета. С этим разбираются сотрудники российского посольства в Кабо-Верде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для задержанных в Кабо-Верде с 9,5 тоннами кокаина мурманских моряков требуют 18 лет тюрьмы. В африканской республике начался суд над россиянами (Подробности)

В Кабо-Верде начался суд над мурманскими моряками, которых обвиняют в контрабанде 9,5 тонн кокаина. Один из членов экипажа судна Eser умер после года заточения в африканской тюрьме (Подробности)

Тело умершего в Кабо-Верде моряка из Мурманска привезли на Родину. Сергея Животова похоронят в Вологде (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: «Призываю воздержаться от посещения храмов!»
Можно ли выгуливать животных в Мурманской области в период самоизоляции
Пропуска в Мурманской области в период самоизоляции: кто может получить и где
Социальная дистанция в Мурманской области: какие существуют нормы и для чего она необходима
Жительницу Апатитов накажут за драку в кафе
Режим работы почты в Мурманской области в период самоизоляции: как и что будет работать
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: «Обращения в соцсетях о работе во время нерабочей неделе проверят прокуратура, минтруд и трудинспекция»
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: въезд ограничили в Мончегорск, Ковдорский район, Териберку и Ура-Губу
Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер: "Надо начинать экстрадицию наших моряков из Кабо-Верде"
Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 29 марта 2020 года: 4 человека с подтвержденным диагнозом, 18 - с предварительно положительным
Коронавирус в Полярных Зорях. Новости на 29 марта 2020 года: на самоизоляции находятся 82 человека, у четверых оказались отрицательные анализы
По вечерам жителей Мурманска будут радовать дистанционными выступлениями поэты и писатели
Ночью в Териберке бушевал ураган
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: рейсы в Череповец и Архангельск отменены до 15 апреля
Жительницу Кировска посадили за неуплату алиментов на ребенка
Коронавирус в Мурманской области, новости на 29 марта 2020 года: нулевого пациента выписали из больницы
Под Никелем пробудился после зимней спячки медведь
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: на въезде в Апатиты и Кировск поставят КПП
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманской области: священники призывают пожилых северян молиться дома и готовы выезжать к ним на дом на причастие
Коронавирус в Мурманской области. Новости на 28 марта 2020 года: 16 человек с предварительно положительным диагнозом, три с коронавирусом
Нерабочая неделя в Мурманской области: все отели, гостиницы, санатории и турбазы закрыты
Метель в Мурманской области: под Мончегорском столкнулись 5 и 8 машин, у Абрам-Мыса - 12
Управляющий Мурманским морским портом об обысках ФСБ: "Мне лично обвинение никто не предъявлял"