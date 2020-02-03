2020-02-03T14:05:45+03:00
Происшествия

Для задержанных в Кабо-Верде с 9,5 тоннами кокаина мурманских моряков требуют 18 лет тюрьмы

В африканской республике начался суд над россиянами
Мария ПАШЕНКОВА
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На борту Eser нашли 9,5 тонн кокаина. Фото: Алексей ВеллерНа борту Eser нашли 9,5 тонн кокаина. Фото: Алексей Веллер
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Ровно спустя год как в африканской республике Кабо-Верде был задержал экипаж судна Eser, начался суд над моряками. Напомним: хоть судно и шло под панамским флагом, экипаж был почти весь из России. Более того, практически на 90% задержанных - жители Мурманской области.

Сейчас их обвиняют в контрабанде наркотиков: на борту нашли 9,5 тонн кокаина. Как пишет Agence France-Presse (AFP), уже состоялось первое судебное заседание, на котором прокуро потребовал для моряков от 13 до 18 лет лишения свободы. Такой большой срок вызван и объемом перевозимого на борту наркотика, и обвинением в участии в организованном преступном сообществе.

Наши земляки не признают свою вину и настаивают на том, что не знали, что везут. Уже год моряки находятся в тюрьме города Прая, один из задержанных из-за обостроившихся в заключении проблем со здоровьем не дожил до суда.

Ожидается, что приговор будет вынесен в конце месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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