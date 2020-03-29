Коронавирус в Полярных Зорях. Новости на 29 марта 2020 года: на самоизоляции находятся 82 человека, у четверых оказались отрицательные анализы

29 Март 2020 2020-03-29T21:02:51+03:00

В Полярных Зорях 82 человека на изоляции, но вирус в город пока не пришел. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полярные Зори пока не собираются закрывать на карантин

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В Мурманской области три подтвержденных случая коронавируса и 16 человек с предварительно положительным диагнозом. Каждую сводку оперативного штаба жители Заполярья ждут с нетерпением, и особенно важно, когда руководитель муниципалитета информирует о ситуации на своей территории. Так стал делать и глава Полярных Зорь Максим Пухов.

- На текущий момент в Полярных Зорях на самоизоляции находятся 82 человека, за последние сутки добавлены 11, сняты 4. Все анализы отрицательные. Проработаны варианты изоляции критически важного для АЭС оперативного и ремонтного персонала. Речи о закрытии города пока нет, - отметил Максим Пухов.

Тем временем Апатиты и Кировск учатся жить в изоляции, хотя ее нельзя назвать полной, поскольку передвижение их жителей, по сути, не ограничено. А вот въезд в города возможен только по прописке.

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