2020-03-26T18:34:35+03:00
Происшествия

В самолете Москва-Мурманск снова объявлена угроза заминирования

Анонимные сообщения поступают уже в третий раз за последние две недели
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Борт №1324 снова в опасности. Фото: Олег ФилонокБорт №1324 снова в опасности. Фото: Олег Филонок
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Самолету, который курсирует из Москвы в Мурманск, категорически не везет в последнее время - уже в третий раз за март анонимы угрожают взорвать воздушный корабль. Сегодня вечером, 26 марта, к мурманскому аэропорту вновь стянуты экстренные службы.

- Поступило сообщение об угрозе взрыва борта СУ №1324, следующего из Шереметьево в заполярную столицу и прибывающего по расписанию в 18.10. Информация уточняется, - сообщил источник "КП".

В марте спецслужбам неоднократно приходили анонимные письма о заминировании некоторых других московских самолетов, держащих путь в разные города России. Все они пока оказались ложными.

Самолет СУ №1324 Москва-Мурманск был в опасности 20 и 21 марта. И в том, и в другом случае, лайнер приземлился благополучно, никто не пострадал.

Напомним: в областном центре эвакуировали посетителей торгового центра "Семеновский" из-за угрозы взрыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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