Сотрудники МЧС в Мурманске расскажут, как обезопасить детей во время каникул

25 Март 2020 2020-03-25T16:09:07+03:00

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Так как школьники из-за коронавируса отправились на каникулы, а гулять по торговым центрам им запретили, приходится ребятам сидеть дома. А ведь опасности могут их вполне поджидать и там: газ, спички, звонящие в дверь незнакомцы, открытые окна… да и немало чего еще. Как обезопасить детей на время карантина, поведают в прямом эфире сотрудники МЧС России по Мурманской области.

- 25 марта в 19.00 заполярные спасатели проведут онлайн трансляцию в официальной группе «Вконтакте», где расскажут, как уберечь юных северян от непредвиденных ситуаций. Эксперты объяснят, какие средства спасения нужно всегда иметь под рукой, и что важно проверить дома прямо сейчас. Также родители узнают, когда ребенку нужно вызывать экстренные службы и чего ему стоит опасаться на улице. Ждем всех! – сообщили в Главном управлении МЧС России по Мурманской области.

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