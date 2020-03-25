Из-за коронавируса отменяется поезд Москва – Мурманск на майские даты
Коронарус заставляет всех оставаться дома, отказываясь от многих планов. Поездки приходится откладывать до лучших времен, ничего тут не попишешь. Напомним, недавно приостановили продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Адлер, Новороссийск и Москву. А до Анапы пока приходится добираться через Санкт Петербург.
Теперь и вовсе отменили поезда, следующие из российской столицы в заполярную и обратно.
- Отменяются поезда №241 и 242 Москва - Мурманск и Мурманск - Москва, отправляющиеся 22, 24, 28 и 30 мая. Периодичность курсирования некоторых железнодорожных составов внутри страны меняется из-за снижения пассажиропотока и неблагоприятной эпидемиологической ообстановки, - сообщили на сайте "РЖД".
Часть поездов, которые сейчас не пользуются спросом, временно курсировать не будут. Пассажирам предложат поехать по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме деньги за купленные билеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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