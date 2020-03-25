2020-03-25T13:59:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса отменяется поезд Москва – Мурманск на майские даты

Пассажиры смогут поехать на других составах или сдать билеты
Наталья ЛОБАНОВА
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Поезда отменили из-за низкого пассажиропотока.Поезда отменили из-за низкого пассажиропотока.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронарус заставляет всех оставаться дома, отказываясь от многих планов. Поездки приходится откладывать до лучших времен, ничего тут не попишешь. Напомним, недавно приостановили продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Адлер, Новороссийск и Москву. А до Анапы пока приходится добираться через Санкт Петербург.

Теперь и вовсе отменили поезда, следующие из российской столицы в заполярную и обратно.

- Отменяются поезда №241 и 242 Москва - Мурманск и Мурманск - Москва, отправляющиеся 22, 24, 28 и 30 мая. Периодичность курсирования некоторых железнодорожных составов внутри страны меняется из-за снижения пассажиропотока и неблагоприятной эпидемиологической ообстановки, - сообщили на сайте "РЖД".

Часть поездов, которые сейчас не пользуются спросом, временно курсировать не будут. Пассажирам предложат поехать по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме деньги за купленные билеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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