2020-03-25T13:38:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Мурманской области, которые контактировали с северянам с подозрением на коронавирус, ищут МВД и ФСБ

Житель Апатитов мог заразиться на Кубе, Мурманска - в Амстердаме
Мария ПАШЕНКОВА
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Пассажиров, которые летели с жителями Мурманской области, предупредят о возможной опасности.Пассажиров, которые летели с жителями Мурманской области, предупредят о возможной опасности.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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24 марта стало известно, что у двух жителей Мурманской области - предварительно положительный диагноз на коронавирус. Оба вернулись из-за границы - житель Апатитов из Кубы, а мурманчанин - из Амстердама.

Сейчас их анализы направлены в лабораторию "Вектор" в Новосибирске, чтобы диагноз точно подтвердился или нет. А пока срочно устанавливается весь круг лиц, с которыми могли контактировать северяне. В их число входят не только родственники, но и пассажиры рейсов, на которых пациенты возращались с отдыха.

- Проводится эпидрасследование оперштабом (региональным и муниципальными). Ситуация не отличается от шахматного турнира. Работают все службы, в том числе МВД и ФСБ, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области на этой неделе были усилены меры безопасности из-за коронавируса. В частности обязательно должны самоизолироваться северяне старше 65 лет, закрыты фитнес-центры, бассейны, детские разлекательные комнаты, запрещены кальяны в кафе и ресторанах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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