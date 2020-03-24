В Мурманской области зафиксировали еще двух пациентов с предварительно положительным анализом на коронавирус

24 Март 2020 2020-03-24T22:41:48+03:00

Сейчас госпитализируют всех, кто контактировал с возможными больными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что в регионе зафиксировали еще два новых случая предварительно положительного диагноза на коронавирус.

- Один пациент с подозрением на заболевание вернулся с отдыха на Кубе и по возвращении был госпитализирован в Апатитах с жалобами на плохое самочувствие. Второй прибыл из Амстердама и в Мурманске обратился на горячую линию с симптомами простуды. Сейчас ведется работа по определению круга контактов и их госпитализации. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Также проходит санитарная обработка помещений, - уточнили в штабе.

Биоматериал пациентов отправлен в лабораторию "Вектор" в Новосибирске - именно там делают максимально точный анализ, после которого диагноз или подтвердиться, или будет отрицательным. Проверка может занять несколько дней.

- Я еще раз прошу обратить внимание на все ограничения, которые мы вводим для минимизации рисков распространения коронавируса на территории Мурманской области. Очень важно их все соблюдать. Наиболее серьезной группой риска являются люди старшей возрастной группы и болеющие хроническими болезнями. Пожалуйста, позаботьтесь о своих старших, все в наших руках, - обратился к северянам губернатор Андрей Чибис.

Напомним: первый заболевший коронавирусом в Мурманской области - 19-летний Александр Гаас из Ирландии, приехавший на международный шахматный турнир.

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