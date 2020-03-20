2020-03-20T14:05:32+03:00
Общество

Мурманская область не дотянула до тройки лидеров по зарплатам среди российских регионов

От бронзового призера наш субъект отстал на 8 тысяч рублей
Лидия АРСТОВА
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Мурманская область не дотянула до топа лидеров по высокой зарплате совсем чуть-чуть.Мурманская область не дотянула до топа лидеров по высокой зарплате совсем чуть-чуть.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Средняя зарплата по регионам России колеблется от 19 до 79 тысяч рублей в месяц. Такие данные в своем рейтинге приводит Росстат. Мурманская область не вошла в топ низкого или высокого ежемесячного дохода.

- По предварительным данным, среднемесячная начисленная заработная плата одного работника организаций в Мурманской области на 2019 год составляет более 63 тысяч рублей, - сообщили «КП» в «Мурманскстате».

Пьедестал лидера всероссийского рейтинга заняла Чукотка, где в среднем получают около 79 тысяч рублей в месяц. Затем следуют Ямало-Ненецкий АО - 77 тысяч рублей, Ненецкий АО - около 71 тысяч рублей и Магаданская область - около 65 тысяч рублей. Получается, что до тройки лидеров Кольскому Заполярью не хватает всего восьми тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты - в Дагестане (около 19 тысяч рублей), Калмыкии и Алтайском крае - по 20 тысяч рублей, Северной Осетии-Алании - 21 тысяча рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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