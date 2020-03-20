2020-03-20T09:22:17+03:00
Происшествия

Директор аптеки в Кандалакше задолжала своим работникам почти миллион рублей по зарплате

Деньги сотрудникам не выплачивались больше года
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Руководителю теперь светит до трех лет лишения свободы.Руководителю теперь светит до трех лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Директор «Аптеки 118», расположенной в Кандалакше, оказалась недобросовестной: руководитель не платила своим сотрудникам зарплату аж 15 месяцев. Бесплатный рабочий труд ее может и вполне устраивал, но не возмущенных северян.

- По версии следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019 года шести работникам аптеки не выплачивалась установленная законом зарплата, при этом начальница имела реальную возможность своевременно оплатить труд. В общей сумме она задолжала персоналу более 900 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, занимаются сбором и закреплением доказательств.

В ходе предварительного следствия выяснят мотивы, которыми руководствовался работодатель, нарушая требования трудового законодательства. Кроме того, будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

В отношении директора АО «Аптека 118» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Ей грозит до трех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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