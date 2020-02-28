2020-02-28T09:00:59+03:00
Общество

В Мурманске водители скорой помощи протестуют против небольших зарплат

Только после обращения к главе региона ситуация стала меняться
Мария ПАШЕНКОВА
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За 30 тысяч в месяц водители должны и машину помыть, и форму себе купить.За 30 тысяч в месяц водители должны и машину помыть, и форму себе купить.Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ
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Со скрипом, но улучшается в Мурманской области система оплаты труда бюджетников. На днях губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что повысят зарплаты пожарным. А еще в конце прошлого года значительно подняли зарплаты медицинским работникам. Только вот водители скорой помощи остались в стороне.

Тогда же в декабре несколько возмущенных мужчин написали письмо главе региона с просьбой вмешаться в ситуацию и рассмотреть возможность повышения зарплат. Отметили они и другие сложности, например, что за свой счет приходится покупать форму и самим мыть машины.

- В том же месяце мы попали на прием к Андрею Чибису. Но в тот же день загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов», и губернатор сорвался туда. Вместо него с нами говорил его заместитель Роман Дурягин. У меня сложилось мнение, что мы просто пообщались, как у психолога, - рассказал «КП» водитель «скорой» Сергей Жданенко.

В декабре 2019 года под Новый год водители получили премию в 5 тысяч рублей и…. на этом их финансовая ситуация не изменилась.

- Даже стало в чем-то хуже. Например, на прогрев машины теперь выделяют почти в 1,5 раза меньше топлива. Выглядит как способ проучить нас. После нашего письма губернатору пришел ответ из минздрава, что форма закуплена и скоро должна быть, но мы ее так и не увидели. Знаю, что кому-то выдали. По зарплатам ничего толкового не ответили, просто расписали, как ее начисляют, - продолжает Сергей. – Также сказали, что вроде как заключили договор на мойку машин.

В министерстве здравоохранения Мурманской области «КП» подтвердили, что в 2019 году был проведен электронный аукцион и заключен договор на пошив зимней и летней спецодежды для выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе и водителей. Что же по остальным пунктам, отмеченным в письме к губернатору? Например, кто должен мыть карету?

- Поддержание автомобиля скорой медицинской помощи водителем в чистоте установлено должностными обязанностями и трудовыми договорами, а также она прописана пунктом 16 Правил организации деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи. Мурманской областной станцией скорой медицинской помощи в текущем году проведены закупки и заключены договоры на оказание услуг по мойке автомобиля скорой медицинской помощи, - отметили в минздраве.

Но самый важный вопрос – зарплата. Как отметили в ответе на запрос «Комсомолки» в профильном ведомстве, средняя начисленная заработная плата водителей Мурманской областной станции скорой медицинской помощи составила в 2018 году – 40 549,28 рубля, в 2019 году – 42 257,52 рубля, в январе 2020 года – 54 571,50 рубля.

Впрочем, средняя температура по палате как обычно не отражает реальную ситуацию. Как отмечает Сергей, если брать суммы без выслуги, праздничных доплат и тому подобных начислений, то после вычета налогов он получает на руки 29-30 тысяч рублей.

Водители искренне надеются, что ситуация изменится. Ведь их работа безумно ответственна – задержатся в пути на минуту, и жизнь человека оборвется. Мурманчанам хочется, чтобы такой непростой труд достойно оплачивался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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