Водители скорой помощи в Мурманске пожаловались, что сами оплачивают штрафы от ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-04T11:40:53+03:00

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До ноября 2019 года водители скорой помощи в Мурманской области получали минимальную зарплату 48853 рубля, после обещанного повышения они теперь будут зарабатывать от 65 тысяч. Деньги для северян приличные, выше средней зарплаты по региону.

Но все равно отношение к этой профессии у нас особое. Жители области много раз подумают, прежде чем сесть за руль скорой. Ведь ответственность большая, уважения со стороны других участников дорожного движения мало. А на днях сотрудники заявили о еще одной проблеме.

Водители написали письмо губернатору Мурманской области Андрею Чибису. В нем они пишут, что настоящая зарплата всего 29 тысяч рублей. И это с учетом полярок и районного коэффициента. Надбавка за выслугу лет выплачивается только после 3,5 и 7 лет

Также сотрудники скорой жалуются, что из своего кармана оплачивают штрафы ГИБДД, покупают нужную одежду, должны мыть машины.

Ситуацию вокруг водителей прокомментировали в министерстве здравоохранения Мурманской области.

- За 11 месяцев 2019 года водителям Мурманской областной станции скорой медицинской помощи было вынесено более 1600 постановлений о нарушении ПДД, чуть более 2% из них были оплачены самими водителями, так как нарушения были допущены по их вине (когда водитель едет не на экстренный вызов без спецсигнала, он несет ответственность как обычный участник дорожного движения). Остальные постановления обжалованы и отменены, так как были совершены при выполнении экстренного вызова бригады. Другие вопросы, обозначенные в обращении, взяты на контроль министерства, - сообщила пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU