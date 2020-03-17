В мае добираться из Мурманска в Москву и Анапу придется через Санкт-Петербург

17 Март 2020 2020-03-17T13:45:42+03:00

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Как уже ранее сообщали в РЖД, продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Москву, Адлер и Новороссийск временно приостановили. Произошло это по техническим причинам, а именно из-за ремонтных работ на перегоне в Подмосковье. Сейчас отменили еще и поезда №293 и 294, которые должны были курсировать из Мурманска в Анапу и обратно с 15 по 26 мая. После изменения графика движения северянам придется добираться до теплого Черного моря и российской столицы через Санкт-Петербург.

- С 11 по 22 мая назначается пассажирский поезд №111 Мурманск - Санкт-Петербург - Москва, а с 14 по 24 мая - поезд №112 Москва – Санкт-Петербург – Мурманск. 25 мая будет курсировать состав №182 Москва – Мурманск. Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Кроме того, на 22 мая назначили поезда № 295/296 Мурманск – Санкт-Петербург – Анапа, а на 25 мая - № 597/598 Анапа – Санкт-Петербург – Мурманск. Также с 22 по 26 мая отменены прицепные вагоны Москва – Мурманск – Смоленск – Мурманск – Москва.

Все изменения в расписании движения по-прежнему связаны с ремонтными работами на перегоне Решетниково-Клин.

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